В Украине 30 семей участников АТО и ООС получили ключи от квартир

Тридцать семей участников АТО и ООС из разных регионов Украины получили ключи от квартир. Об этом сообщили в министерстве по делам ветеранам Украины. Сертификаты и ключи от новых квартир вручали одновременно во всех регионах страны по случаю 30-й годовщины независимости Украины.



В частности, на IV Международном волонтерском и ветеранской форуме «Там, где мы – там Украина» сертификаты на квартиры получили шесть семей ветеранов войны из Киевской области.



Статус участника боевых действий в этом году получили более 400 добровольцев, принимавших участие в АТО на Донбассе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



Кроме этого президент пообещал, что «около полутысячи ветеранов войны и членов семей погибших получат в 2021 году денежную компенсацию для приобретения собственного жилья».