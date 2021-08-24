Президент Владимир Зеленский во время выступления на параде в честь 30-летия независимости Украины прокомментировал ситуацию на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.



«Мы боремся за своих людей там. Потому что можно временно оккупировать территории, но нельзя оккупировать любовь людей к Украине. Можно создать безвыходную ситуацию и заставить получать паспорта, но нельзя паспортизировать их украинские сердца», — заявил Зеленский.



По его словам, то что некоторые люди на Донбассе и в Крыму боятся сказать о своей любви к Украине не значит, что они боятся об этом думать. «Они вернутся, потому что мы — семья», — подчеркнул глава государства.



Говоря об оккупации части Донбасса и Крыма, Зеленский также заявил, что «сильная страна не ждет, что кто-то решит ее проблемы». Он напомнил, что вчера прошел первый саммит Крымской платформы, в котором приняли участие 46 стран и международных организаций.

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