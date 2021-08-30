На Донетчине будут судить боевика, который издевался над украинскими военнопленными

В суд направлен обвинительный акт в отношении жителя ныне оккупированной Ясиноватой, который воевал против украинской армии, а также издевался над военнопленными. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Установлено, что с весны 2014 года 33-летний мужчина входит в состав незаконных вооруженных формирований. В частности, он участвовал в боестолкновениях с украинской армией вблизи Донецка, Пантелеймоновки и Бетманово Ясиноватского района.



В январе 2015 боевик, нарушая законы и обычаи войны, не оказал медицинскую помощь раненым военнослужащим ВСУ, которые попали в плен в районе села Бетманово. Он также заставил военных становиться на колени, унижая при этом их честь и достоинство.



Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, террористической организации и нарушение законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 УК).



Уголовное производство будет рассматриваться в Красноармейском райсуде. Так как боевик скрывается на оккупированной территории, его будут судить заочно.