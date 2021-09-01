СМИ: В Кабмине готовятся точечные ротации — уволят трех министров

В сентябре планируются ротации в Кабинете министров — уволят глав Министерства обороны, Минсоцполитики и Министерства по вопросам стратегических отраслЙей промышленности. Об этом пишет LB со ссылкой на нескольких источников в «Слуге народа» и из руководства оппозиционной фракции.



«Сейчас говорят о том, что» на выход «готовят трех — министра обороны Андрея Тарана, вице-премьера и министра стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и руководительницу Министерства социальной политики Марину Лазебную. Причин для отставки этих трех — много. Таран рассорился со всеми. И он очень "советский". Нам нужен более современный человек. Уруский провалил "подзаконку" по оборонным закупкам для армии. А по Лазебной — целый комплект претензий. Я лично напомню о провале кампании по "пакету малыша". Мы приняли два закона, а Минсоц и дальше выдает карточки, вся программа "по пакету" — провалена», — рассказал источник в" Слуге народа «.



Еще один источник во фракции отметил, что «сейчас действительно есть большие проблемы с новыми фамилиями на должности трех министров. Честно говоря, сейчас даже слухов нет относительно новых кандидатур».



«Три министра точно уволят. Но новых кандидатур на самом деле нет», — добавил еще один из парламентариев «Слуги».



Еще один собеседник из руководства одной из оппозиционных фракций подтвердил, что «кардинальных кадровых пертурбаций не планируют».



«Сейчас премьер Шмыгаль остается на месте. Планы по отставке спикера Дмитрия Разумкова тоже отложили. Понимают, что не будет голосов. На начало политического сезона — это лишь точечные кадровые изменения в правительстве. Вторая задача — переключиться с внешней повестки дня на внутреннюю политику. Вчера все видели, как в Киевсовете "Слуга народа" не смогла переломить "Удар" и мэра Кличко. Поэтому их планы по устранению мэра от должности председателя КГГА — тоже под вопросом. На повестке дня новой сессии Рады — принятие во втором чтении законов об олигархах и ресурсного, правительственного по налогам 5600. К ним подали большое количество поправок, поэтому не исключено, что будут вносить изменения в регламент, чтобы поставить "на стоп" правочный спам. Но пока выглядит так, что начнем работу (с 7 сентября) спокойно», — прогнозирует нардеп.