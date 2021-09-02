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Экспертная рабочая группа в рамках ТКГ составит список шахт с риском затопления

02 сентября 2021, 19:02

Экспертная рабочая группа в рамках ТКГ составит список шахт с риском затопления

Экспертная рабочая группа в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу к следующему заседанию подготовит список подвергающихся затоплению шахт.

Об этом в Facebook написала представительница украинской делегации в социально-экономической подгруппе ТКГ, советница главы Офиса президента Украины Виктория Страхова.

«К следующему заседанию участники предложат список шахт, которые будут предметом работы экспертной группы. Результаты работы экспертной группы используют в работе подгруппы ТКГ по социальным и экологическим вопросам для определения механизмов финансирования технических проектов для предотвращения экологических рисков, связанных с затоплением шахт», — написала Страхова.

Она отметила, что «рано или поздно могут реализоваться риски затопления шахт, что приведет к загрязнению и питьевой воды, и почв».

Сегодня, 2 сентября, состоялось заседание экспертной рабочей группы по экологическим вопросам, связанным с затоплением шахт вдоль линии разграничения на Донбассе.

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экология Донбасса Трехсторонняя контактная группа затопление шахт экспертная рабочая группа по экологическим вопросам

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