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На Донетчине двое полицейских задержаны при получении взятки

14 сентября 2021, 20:10

На Донетчине двое полицейских задержаны при получении взятки

В Донецкой области двоих патрульных полицейских подозревают в вымогательстве и получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что 11 сентября 40-летний и 36-летний правоохранители, в ходе патрулирования улиц Дружковки, остановили автомобиль ВАЗ 2107. Во время проверки документов патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. За несоставление административного протокола полицейские требовали у мужчины неправомерную выгоду в размере 15 тысяч гривен», – говорится в сообщении прокуратуры.

Суд должен решить вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

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