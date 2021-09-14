На Донетчине двое полицейских задержаны при получении взятки

В Донецкой области двоих патрульных полицейских подозревают в вымогательстве и получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



«Досудебным расследованием установлено, что 11 сентября 40-летний и 36-летний правоохранители, в ходе патрулирования улиц Дружковки, остановили автомобиль ВАЗ 2107. Во время проверки документов патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. За несоставление административного протокола полицейские требовали у мужчины неправомерную выгоду в размере 15 тысяч гривен», – говорится в сообщении прокуратуры.



Суд должен решить вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.