В Краматорске бывшую школу переоборудовали под общежитие для переселенцев

Общежитие для переселенцев в Краматорске. Фото: dn.gov.ua

В Краматорске в здании бывшей школы обустроили общежитие для переселенцев. Средства на это выделил Европейский инвестиционный банк, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



Проект стал победителем премии «Лучший проект чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины» в номинации «Обеспечение жильем».



Европейский инвестиционный банк выделил 26,4 млн гривен на перестройку бывшей школы под полноценные квартиры. Благодаря этому 17 семей — всего 55 человек — получат собственное жилье.

«Мы в Донецкой ОГА в свою очередь выделили 5 млн гривен на благоустройство прилегающей территории. Чтобы жить здесь было не только удобно, но и приятно», — отметил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.