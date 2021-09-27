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Будапешт договорился с Москвой о поставках газа в обход Украины. Киев разочарован

27 сентября 2021, 14:22

Будапешт договорился с Москвой о поставках газа в обход Украины. Киев разочарован

Украина удивлена и разочарована решением Венгрии подписать 27 сентября Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном «Газпромом» на поставку газа в обход Украины. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины.

«Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям, что не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года», — отмечается в заявлении.

В МИД настаивают, что Венгрии и в дальнейшем выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, которая позволяет кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы.

«С сожалением отмечаем, что это решение наносит ущерб положительным результатам и тенденциям в двусторонних украинско-венгерских отношениях, для достижения которых приложено много усилий и энергии лично министрами иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрием Кулебой и Петером Сийярто», — говорится в заявлении.

В Киеве напомнили, что 29-30 сентября в Будапеште должно было состояться пятое заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества под сопредседательством глав МИД двух стран.

Сегодня МИД Украины инициировал перенос заседания Комиссии на более поздний срок, «поскольку венгерско-российское газовое соглашение будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы, создает новые обстоятельства, которые требуют всестороннего анализа рисков и угроз, а также согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать его негативные последствия».

Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

В августе глава МИД Венгрии Сиярто сообщил, что Будапешт осенью планирует заключить новый долгосрочный договор на поставки газа с «Газпромом», который будет рассчитан на 15 лет.

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