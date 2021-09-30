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В Раде хотят собрать подписи за отставку Разумкова

30 сентября 2021, 11:18

В Раде хотят собрать подписи за отставку Разумкова

Глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия запросил подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Об этом сообщил сам Разумков.

«Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности председателя Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады. Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы», – написал спикер Рады на своей странице в Facebook.

При этом, по словам спикерки фракции «Слуга народа» Юлии Палийчук, тема отзыва с должности руководства парламента не поднималась на заседаниях фракции.

Вместе с тем, она напомнила, что в ходе выездного заседания фракции в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов в исполнительной и законодательной ветвях власти.

«Относительно сообщений в СМИ о направлении письма на имя председателя Верховной Рады с просьбой дать поручение аппарату парламента изготовить соответствующие подписные листы, сообщаем, что это право народного депутата, предусмотренное законом о регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник», – добавила Палийчук.

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