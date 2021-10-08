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Зеленский помиловал 31 украинского военного

08 октября 2021, 09:57

Зеленский помиловал 31 украинского военного

Президент Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного украинского военного. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Зеленский подписал указ, «принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, личности осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения, возмещения причиненных убытков и устранения причиненного вреда, мнение органов и учреждений исполнения наказаний о целесообразности помилования и других обстоятельств».

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, такое отдельное представление о помиловании военных сделано впервые в новейшей истории Украины. При определении лиц для помилования учитывали их заслуги перед государством.

По словам председателя Комиссии по вопросам помилования Андрея Готы, при рассмотрении дел были отобраны лица, не совершали тяжких преступлений. Президент Украины лично ознакомился с делом каждого военного, которого рекомендовали помиловать.

Гота уточнил, что помилование, в частности, не касается дел в отношении военных, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Также не рассматриваются дела осужденных за убийство.

Председатель Комиссии заверил, что с освобожденными от наказания лицами будет общаться психолог, «который будет работать над их боевыми травмами и помогать социализироваться».

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