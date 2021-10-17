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«ЛНРовец» в плену: почему разгорелся скандал? Дайджест НД ►

17 октября 2021, 22:35

«ЛНРовец» в плену: почему разгорелся скандал? Дайджест НД ►

Задержание боевика «ЛНР» у Золотого: что произошло на самом деле? Какая ситуация с коронавирусом по обе стороны линии соприкосновения? Об этом и не только — в дайджесте «Новостей Донбасса» за неделю.

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