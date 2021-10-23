Двое военных пострадали на Донбассе за сутки

За минувшие сутки, 22 октября, один украинский военнослужащий получил ранения на Донбассе, еще один — боевые травмы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.



За сутки было зафиксировано 13 нарушений режима тишины со стороны боевиков, два из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.



Боевики стреляли из минометов калибра 82-мм и 120-мм, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, стрелкового оружия, артиллерии калибра 100-мм и противотанкового ракетного комплекса.



Украинские военные открывали ответный огонь.



Пострадавшие военные находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих — удовлетворительное.