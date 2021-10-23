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Боевики ранили двух военнослужащих на Донбассе

23 октября 2021, 16:07

Боевики ранили двух военнослужащих на Донбассе

Двое украинских военных получили осколочные ранения в результате обстрела боевиков на Донбассе днем 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки «Восток».

Боевики обстреляли позиции ВСУ в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

«В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

Состояние здоровья военнослужащих — удовлетворительное.

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