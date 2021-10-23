Боевики ранили двух военнослужащих на Донбассе

Двое украинских военных получили осколочные ранения в результате обстрела боевиков на Донбассе днем 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки «Восток».



Боевики обстреляли позиции ВСУ в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».



«В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.



Состояние здоровья военнослужащих — удовлетворительное.