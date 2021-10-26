Арахамия ответил Арестовичу про ракеты в сторону Москвы: Сперва их сделай, потом говори

Заявление внештатного советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича будет использовано российской пропагандой во вред Украине. Такое мнение высказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».



По словам Арахамии, говорить о том, чего нет — плохая стратегия.



«Я вообще к таким заявлениям отношусь негативно — ты либо сделай, создай, направь ракеты и тогда уже поставь перед фактом, либо просто не говори. Мне кажется, что это неправильная стратегия — просто говорить, не имея этого предмета, потому что ракетная программа у нас, слава богу, принята, но это длительный процесс. Слава богу, у нас в стране есть еще изобретатели, которые готовы это делать, которым нужен ресурс. Есть несколько стратегических предприятий оборонных, но это длительный процесс. И мне кажется, что говорить об этом сейчас, когда это точно будет транслировано во всех российских пропагандистских изданиях и вызовет очередной виток ненависти...» — сказал Арахамия.



Ранее внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире телеканала «Дом», что Украина может направить ракеты на Москву.



«Путин со своей политикой доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в каком-то ближайшем обозримом будущем... Что же нам бедным делать, если не направлять ракеты на Москву по той простой причине, что российские ракеты уже давно направлены на Киев» , — сказал Арестович.