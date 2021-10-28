Волонтеры помогают жителям Трехизбенки временно справиться с последствиями обстрела

В поселке Трехизбенка Луганской области местные жители справляются с последствиями обстрела, который произошел вечером 27 октября. Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска - Счастье» выдали жителям поселка, чьи дома были повреждены, материалы для экстренных ремонтов — пленку и тарпаулин. Как сообщили в гуманитарном центре, материалы предоставлены Агентством ООН по делам беженцев в Украине.

«По информации местных жителей, в ходе обстрела повреждены девять домов — осколками снарядов разбиты около 30 окон, посечены крыши и заборы. Сейчас из-за того, что перебита линии электропередач, в части поселка нет света. Также были повреждены несколько теплиц и памятники на местном кладбище», — сообщили в гуманитарном центре.

«Теплица была главным источником дохода нашей семьи. Садили в ней редис, помидоры, огурцы… Что теперь делать — не знаю. Где брать деньги, чтобы восстановить каркас, который был поврежден?», — цитируют волонтеры одну из жительниц Трехизбенки Елену.