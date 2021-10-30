Украина переходит на зимнее время в ночь на 31 октября

В ночь на 31 октября в Украине состоится переход на зимнее время, часы переведут в 4:00. Традиционно переход на час назад происходит в последнее воскресенье октября.



Переводить часы дважды в год начали еще во времена СССР, с 1981 года, считалось, что это целесообразно для экономии электроэнергии. В независимой Украине решили сохранить этот порядок, и в 1996 году Кабинет министров принял соответствующее постановление.



В последнее время многие страны отказываются от перевода часов. По данным исследований, это нарушает биологические ритмы человека, повышается угроза сердечно-сосудистых и иммунных заболеваний.



В Верховной Раде тоже предлагали законопроекты по отмене перевода часов, но пока безрезультатно. Последний раз подобную инициативу вносил нынешний председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в марте 2021 года, но депутаты не поддержали его законопроект во втором чтении.



В то же время на временно неподконтрольной украинским властям территории Донбасса группировки «ДНР» и «ЛНР» практикуют отказ от перевода часов по примеру России. Таким образом, с сезонным переходом разница во времени между подконтрольной и неподконтрольной Украине территориями составит 1 час.