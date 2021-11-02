Украина не сможет перенять ни одну из известных моделей решения конфликтов, считает Резников

Украине придется найти свой сценарий решения конфликта и реинтеграции людей и оккупированных территорий. Такое мнение высказал вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



«Я приходил на этот пост полтора года назад с определенным видением и гипотезами. За время работы, а также при изучении опыта конфликтов, в частности, в Нагорном Карабахе, бывшей Югославии, Приднестровье и Северной Ирландии прежние гипотезы стали убеждениями. Вместе с командой мы превращали их в государственные политики и конкретные проекты», — говорится в заявлении Резникова по результатам работы Минреинтеграции.



Резников поблагодарил команду министерства и профильных комитетов парламента за совместную работу.



«Мой главный вывод за время работы в должности таков: Украине придется найти свой рецепт разрешения конфликта и реинтеграции людей и территорий, которые сейчас временно оккупированы Российской Федерацией», — заявил он.



По мнению Резникова, Украина не сможет перенять ни одну из известных моделей урегулирования, а только общие принципы и отдельные элементы.



«Мы должны создать и защитить свое видение. Если хотим, чтобы урегулирование произошло в интересах Украины», — подчеркнул он.

1 ноября Алексей Резников подал заявление об отставке. Он является кандидатом на должность нового министра обороны.