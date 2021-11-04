Экс-глава МВД Аваков критикует «санкционную» работу СНБО

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что информацию о компаниях и людях, в отношении которых ранее вводили санкции, члены СНБО часто получали за 5 минут до заседания и так же часто у них не было доказательной базы.



«Потому что каждое СНБО я приходил – я, член СНБО, не маленький, не последний – я приходил и ждал, и мне за 5 минут до этого (заседания – ред.) выдавали папочку. Я открывал папочку и внимательно читал, потом поднимал голову и говорил: "А вот эта фирма сюда внесена на основании чего?" Они говорят: "Как? Ну, посмотрите, там есть оперативная справка". Я говорил: "Ну, у меня таких справок полон стол завален – они половина неправда, а половина – их надо дорабатывать. На основании чего (внесена фирма – ред.)?», – рассказал Аваков в эфире канала «Украина 24».



Он назвал этот процесс «штампованием санкций» и добавил, что не хотел в этом участвовать.



«В результате не существует СНБО как исполнительного органа власти. СНБО назначается указами президента – всех назначил, всех уволил. По сути, решения СНБО – это решения президента Украины. Это опять вертикализация власти без баланса», – подытожил Аваков.



В феврале министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у президента Владимира Зеленского есть политическая воля, и поддержал санкции в отношении оппозиционных телеканалов. Как пишут «Українськi новини», он сказал это в эфире телекомпании «Студия 1+1».



В марте министр внутренних дел в интервью журналисту Дмитрию Гордону обвинил бывшего президента Петра Порошенко в срыве заседания Кабинета министров в 2016 году, на котором должен был рассматриваться вопрос санкций в отношении связанного с депутатом Верховной Рады Виктором Медведчуком участка нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление».