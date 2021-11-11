Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Суд в деле Штепы отказался продлевать перерыв до выхода Славянска из «красной» зоны

11 ноября 2021, 16:10

Суд в деле Штепы отказался продлевать перерыв до выхода Славянска из «красной» зоны

Орджоникидзевский райсуд Харькова в четверг допросил одного свидетеля защиты по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы и объявил перерыв до 24 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Адвокат Штепы Дмитрий Марченко просил объявить более длительный перерыв в заседании в связи с тяжелой эпидемситуацией (Славянск находится в «красной» карантинной зоне).

«Прошу отложить до того, как "красный" уровень будет снят», — сказал Марченко.

По его словам и словам его подзащитной, многие свидетели стараются не выходить лишний раз из дома.

Однако судья Елена Глубко сочла, что такой длительный перерыв может быть расценен как затягивание рассмотрения дела, и отказалась в удовлетворении ходатайства.

Прокурор в свою очередь предложил воспользоваться возможностью допроса свидетелей в режиме видеоконференции.

«Есть закон, предусматривающий допрос свидетелей в режиме видеоконференции», — отметил он.

Суд объявил перерыв до 24 ноября.

«Мы попытаемся продолжить допрос свидетелей защиты: либо в режиме видеоконференции со Славянским горрайонным судом, либо здесь, если сможем уговорить их приехать в Харьков», — объяснил Марченко корреспонденту агентства «Интерфакс-Украина».

Дело в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, рассматривается с самого начала в пятый раз.

Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Штепе, совершались на территории Славянска (Донецкая область), т. е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова.

Кроме того, свидетели по делу живут в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.

Дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводской, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города.

Еще по теме

Люди
Неля Штепа
Места
Славянск

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:41
КПВВ «Станица Луганская» пересекли в 6 раз больше людей, чем во время ограничений боевиков
16:02
«ДНР» примет бюджет на три года. Деньги выделит Россия
15:20
«Есть очень легкие проблески». Пушилин — о ситуации с ковидом в ОРДО
14:48
Пушилин признал нехватку угля в ОРДО для предприятий и населения
14:34
В Донецке взорвали гранату в жилом доме. Пострадала девушка
13:48
Пушилин пообещал полную отмену комендантского часа, но не сразу
13:37
«ДНР» будет увеличивать набор призывников
11:47
«ДНР» сделает наличие «паспорта ДНР» обязательным условием для «госслужбы»
11:34
«ДНР»: Почти тысяча заболевших COVID-19 за сутки и 67 умерших
11:14
«ДНР» признала, что ВСУ использовали в бою «Байрактар»
09:52
КПВВ «Еленовка» откроют 12 ноября: условия пересечения
09:48
Пушилин уволил россиянина с должности «вице-премьера ДНР»
09:27
Действие карт Ощадбанка для переселенцев и жителей ОРДЛО могут продлить до 1 апреля
09:13
«ЛНР»: 105 заболевших и 16 умерших от COVID-19 за сутки
23:54
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 ноября
все новости
16:41
КПВВ «Станица Луганская» пересекли в 6 раз больше людей, чем во время ограничений боевиков
16:30
ТКГ согласовала доступ инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты в ОРДЛО
16:10
Суд в деле Штепы отказался продлевать перерыв до выхода Славянска из «красной» зоны
16:02
«ДНР» примет бюджет на три года. Деньги выделит Россия
15:57
Донетчина может остаться в «красной» зоне карантина до конца ноября
15:46
В ОРДЛО доставили более 100 тонн гуманитарной помощи ООН
15:26
Славянской громаде вернули более 240 га земель Славкурорта
15:20
«Есть очень легкие проблески». Пушилин — о ситуации с ковидом в ОРДО
14:49
Ткаченко написал заявление об отставке с поста министра культуры
14:48
Пушилин признал нехватку угля в ОРДО для предприятий и населения
14:34
В Донецке взорвали гранату в жилом доме. Пострадала девушка
14:06
На Донбассе — почти 1600 новых случаев ковида, 42 пациента умерли
13:48
Пушилин пообещал полную отмену комендантского часа, но не сразу
13:37
«ДНР» будет увеличивать набор призывников
13:18
Зафіксуйте ціну на газ до кінця опалювального сезону разом з ГК «Нафтогаз України» (промо)
все новости
ВИДЕО
Суд поместил экс-начальника донецкой тюрьмы «Изоляция» под стражу на два месяца
10 ноября, 17:40
Экс-начальник тюрьмы «ДНР» «Изоляция» заявил, что живет в Киеве с 2019 года
10 ноября, 17:25
Ахметов, мэр Донецка и экс-регионалы: Кто пришел проститься со Звягильским? ►
09 ноября, 20:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция