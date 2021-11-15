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Вице-спикер Рады допустил продление закона об «особом статусе» ОРДЛО

15 ноября 2021, 09:32

Вице-спикер Рады допустил продление закона об «особом статусе» ОРДЛО

Действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей может быть продлено. Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в интервью «Интерфакс-Украина».

Корниенко отметил, что накануне говорил главой парламентского комитета по вопросам правовой политики Андреем Костиным, который временно возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Мы договорились на этой неделе или на следующей провести необходимые совещания, консультации с президентом [Владимиром Зеленским], с [главой Офиса президента] Андреем Ермаком, который курирует мирный процесс, чтобы выйти на решение по этому закону», — сообщил Корниенко.

Первый вице-спикер напомнил, почему действие этого закона Рада продлевает каждый год.

«Думаю, все в теме и лишний раз проговаривать, зачем его каждый год продлевать, не надо. Он формально для российской стороны является маркером, что мы остаемся в Минском процессе. Закон не действующий, ни одна статья не вступает в силу. Его только ежегодно продлевают», — сказал Корниенко.

Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей был принят в сентябре 2014 года. Он вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. С 2017 года действие законопроекта ежегодно продлевается.

Часто этот закон называют «об особым статусе Донбасса».

Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только «после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части относительно вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины».

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