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СБУ: Руководитель шахты на ГП «Волыньуголь» платил налоги в «ЛНР»

18 ноября 2021, 10:10

СБУ: Руководитель шахты на ГП «Волыньуголь» платил налоги в «ЛНР»

Руководитель одной из шахт государственного предприятия «Волыньуголь» подозревается в финансировании группировки «ЛНР». Об этом сообщает СБУ.

На руководящий пост одной из шахт ГП «Волыньуголь» мужчину назначили в 2018 году. По данным оперативников, в прошлом он тесно сотрудничал с боевиками.

После назначения подозреваемый «вел двойную жизнь» — как украинский чиновник и как предприниматель при группировке «ЛНР».

«В частности, он наладил канал торговли продуктами питания в ОРДЛО. Как предприниматель, зарегистрированный на неподконтрольной Украине территории, в период 2018-2019 годов он уплатил почти 100 тысяч гривен "налогов" в бюджет террористов», — говорится в сообщении.

Ему инкриминируют ч. 1 ст. 110-2 УК (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

Материалы уголовного производства по обвинительному акту уже направлены в суд.

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Волыньуголь ЛНР финансирование терроризма

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