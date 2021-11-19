Глава МВД призвал выделить 17 миллиардов гривен на укрепление границы с РФ и Беларусью

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский призвал Верховную Раду предусмотреть в бюджете на 2022 год около 17 миллиардов гривен на обустройство государственной границы на участках с Россией и Беларусью.



«Мы должны с вами четко определить и заложить в государственный бюджет следующего года необходимые средства на строительство государственной границы в двух критически важных участках — с Российской Федерацией и с Республикой Беларусь... Фактически на сегодняшний день такая работа по инженерному обустройству современной украинской границы оценивается и будет стоить около 17 миллиардов гривен», — отметил Монастырский во время выступления в Верховной Раде.



Он напомнил, что скоро будет второе чтение законопроекта о госбюджете на 2022 год и призвал депутатов предусмотреть необходимые средства для обустройства границы.



Глава МВД уточнил, что общая протяженность такого участка границы с Россией по суши составляет 1505 километров, а с Беларусью — 1084 километра.