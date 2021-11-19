Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Глава МВД призвал выделить 17 миллиардов гривен на укрепление границы с РФ и Беларусью

19 ноября 2021, 11:29

Глава МВД призвал выделить 17 миллиардов гривен на укрепление границы с РФ и Беларусью

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский призвал Верховную Раду предусмотреть в бюджете на 2022 год около 17 миллиардов гривен на обустройство государственной границы на участках с Россией и Беларусью.

«Мы должны с вами четко определить и заложить в государственный бюджет следующего года необходимые средства на строительство государственной границы в двух критически важных участках — с Российской Федерацией и с Республикой Беларусь... Фактически на сегодняшний день такая работа по инженерному обустройству современной украинской границы оценивается и будет стоить около 17 миллиардов гривен», — отметил Монастырский во время выступления в Верховной Раде.

Он напомнил, что скоро будет второе чтение законопроекта о госбюджете на 2022 год и призвал депутатов предусмотреть необходимые средства для обустройства границы.

Глава МВД уточнил, что общая протяженность такого участка границы с Россией по суши составляет 1505 километров, а с Беларусью — 1084 километра.

Еще по теме

Люди
Денис Монастырский
Организации
Верховная Рада Украины МВД Украины
Места
Россия Граница Беларусь

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:50
«Все ушли на карантин». В «ДНР» нашли причину некачественной связи
11:08
В Донецке прорыв трубы спровоцировал три ДТП
10:10
«ЛНР»: 68 заболевших и 18 умерших от ковида за сутки
22:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 ноября
19:26
В «ДНР» поверили российскому фейку о «великих украх» и переобучают учителей
17:14
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 19 ноября: правила пересечения
15:28
«ДНР» запустила два вспомогательных цеха завода «Стирол» в Горловке, остальные мощности — в простое
13:07
Зеленский ввел санкции против 28 сотрудников спецслужб РФ. В списке есть и выходцы из Донбасса
12:57
«ЛНР» назвала количество доз вакцины от ковида, которое получит из РФ
10:48
«ДНР»: Еще 1207 заболевших ковидом и 59 умерших
10:10
СБУ: Руководитель шахты на ГП «Волыньуголь» платил налоги в «ЛНР»
09:48
«ДНР» возобновит очные занятия в школах и вузах с 22 ноября
09:18
«ЛНР»: 84 заболевших и 13 умерших от COVID-19 за сутки
21:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 ноября
20:13
Правозащитники рассказали о переброске военной техники и «шпиономании» в ОРДЛО
все новости
11:55
Миграционный кризис: Глава МВД допустил применение оружия на границе Украины
11:50
«Все ушли на карантин». В «ДНР» нашли причину некачественной связи
11:29
Глава МВД призвал выделить 17 миллиардов гривен на укрепление границы с РФ и Беларусью
11:08
В Донецке прорыв трубы спровоцировал три ДТП
10:43
Концентрация российских войск у границы: Украинская разведка прогнозирует пик в конце января
10:37
В Луганской области еще 280 человек заболели ковидом
10:10
«ЛНР»: 68 заболевших и 18 умерших от ковида за сутки
09:26
«ДНР»: От ковида за сутки умерли 70 человек
09:16
В Белом доме тоже не знают, когда Байден и Путин снова встретятся
09:15
Глава ГУР отрицает, что Ермак мог вмешаться в спецоперацию по «вагнеровцам»
09:06
В Донецкой области – более тысячи новых заражений ковидом
08:50
Вчера под обстрел попали четыре населенных пункта на Донбассе
08:17
В Украине зафиксировали 80 тысяч умерших от коронавируса за все время пандемии
22:51
Центр «Дія» в Станице Луганской за первый день работы выдал более 200 документов
22:40
У Путина не исключают встречу с Байденом до конца года, но сроков нет
все новости
ВИДЕО
Центр «Дія» в Станице Луганской за первый день работы выдал более 200 документов
18 ноября, 22:51
Высаживают каждые выходные: Жители Луганщины помогают возродить лес после пожаров ►
15 ноября, 21:54
Пропуск через луганский КПВВ упростили, Украина вернет долги по пенсиям. Дайджест НД ►
14 ноября, 21:30

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция