СБУ задержала экс-командира «спецподразделения МГБ ЛНР», который захватывал Луганский аэропорт

СБУ задержала экс-командира «спецподразделения МГБ ЛНР»

Контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего боевика «МГБ ЛНР», которого разыскивали за участие в незаконных вооруженных формированиях и посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По данным спецслужбы, житель Луганска на начальном этапе российской агрессии занимал должность командира боевой тактической группы в «отдельной бригаде спецназначения «Одесса» «МГБ ЛНР» и принимал непосредственное участие в вооруженном сопротивлении силам АТО/ООС.



Подчеркивается, что возглавляемое им подразделение способствовало деятельности пророссийских боевиков при штурме Луганского аэропорта, захвате помещений банковских учреждений и помещений местных жителей.



Также в СБУ сообщили, что задержанный «координировал поиск и задержание украинских патриотов на временно оккупированной территории области, взаимодействие группировок местных боевиков с российскими кураторами».



«Из-за конфликта с другими предводителями боевиков злоумышленник оставил их ряды и длительное время скрывался на территории РФ», — добавили в СБУ.

СБУ задержала экс-командира «спецподразделения МГБ ЛНР»

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по:

части 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),

части 2 статьи 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.



В СБУ отметили, что спецоперация по выводу боевика на подконтрольную украинским властям территорию проводилась во взаимодействии с представителями Государственной пограничной службы и при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.