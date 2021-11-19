Принудительная паспортизация в ОРДЛО: «Л-ДНР» выдали более 1 миллиона 420 тысяч «паспортов»

Так называемые «администрации» группировок «Л-ДНР», действующие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, выдали более 1 миллиона 420 тысяч «паспортов». Об этом сообщили в Офисе уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.



«В настоящее время численность лиц, получивших так называемые "паспорта" оккупационной администрации, действующей на временно оккупированной территории в Донецкой области, составляет более 820 тысяч человек, на временно оккупированной территории в Луганской области — более 600 тысяч человек», — говорится в сообщении.



Кроме того, отмечают в Офисе омбудсвумен, «администрация», действующая на временно оккупированной территории в Донецкой области, заявила о намерении ввести в 2022 году обязательное требование о наличии «паспорта», выданного оккупационной администрацией, у лиц, претендующих на занятие должностей так называемой «государственной службы».



«Отказ от получения "паспортов" на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях влечет ограничение прав лиц, в частности права на труд, получение социальных и пенсионных выплат, что является грубым нарушением принципов и норм международного права, в частности статьи 52 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 и статьи 75 Дополнительного протокола от 08.06.1977 (Протокол I)», — подчеркивают правозащитники.



Сообщается, что омбудсвумен Людмила Денисова обратилась в Офис генерального прокурора с просьбой принять соответствующие меры по фактам нарушения законов и обычаев войны, в частности, принудительной паспортизации населения на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.