Больше 100 семей без света: На Луганщине показали последствия обстрела Новозвановки

Боевики обстреляли поселок из запрещенных минометов. Фото: Луганская ОГА

В результате обстрела боевиками поселка Новозвановка на Луганщине повреждены три жилых дома. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Незаконные вооруженные формирования обстреляли Новозвановку Попаснянской территориальной громады 19 ноября, примерно с 23:30 до 23:55.



Как сообщил руководитель Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов, боевики выпустили по поселку по меньшей мере пять минометных снарядов калибра 120 мм, в очередной раз нарушив Минские договоренности.



«В результате обстрела повреждены окна, стены, заборы и крыши трех жилых домов по улице Виноградная, а также линия электропередач», — отметил Ханатов.

По его словам, в результате обстрела без света остались больше 100 семей.



«К счастью, жертв среди гражданского населения нет», — добавил глава ВГА.