«Укрзализныця» сокращает время следования поездов в Мариуполь

Новый график движения поездов, начинающий действовать с 12 декабря, предусматривает сокращение времени в пути 49 поездов, в том числе следующих в Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».



Так, поезд № 77/78 Харьков — Мариуполь — из Харькова будет добираться на 2:05 часов быстрее и на 3:29 часа обратно. А поезд № 84/83 Киев — Мариуполь — из Киева будет добираться на 2:13 часов быстрее и на 1:24 час быстрее обратно.



Также в новом графике будут запущены 19 пар новых поездов. В УЗ добавили, что благодаря новому графику будет создано 29 новых сообщений областных и региональных центров, в том числе в популярных туристических направлениях.



Среди новых рейсов в УЗ отдельно отметили поезд № 5/6 сообщением Мариуполь — Рахов, который стал самым длинным поездом страны и будет преодолевать на своем пути 1806 километров. При этом поезд даст возможность жителям Мариуполя добраться до Львова за 21 час вместо 29, как было в альтернативном маршруте.