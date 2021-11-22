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«Укрзализныця» сокращает время следования поездов в Мариуполь

22 ноября 2021, 11:47

«Укрзализныця» сокращает время следования поездов в Мариуполь

Новый график движения поездов, начинающий действовать с 12 декабря, предусматривает сокращение времени в пути 49 поездов, в том числе следующих в Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Так, поезд № 77/78 Харьков — Мариуполь — из Харькова будет добираться на 2:05 часов быстрее и на 3:29 часа обратно. А поезд № 84/83 Киев — Мариуполь — из Киева будет добираться на 2:13 часов быстрее и на 1:24 час быстрее обратно.

Также в новом графике будут запущены 19 пар новых поездов. В УЗ добавили, что благодаря новому графику будет создано 29 новых сообщений областных и региональных центров, в том числе в популярных туристических направлениях.

Среди новых рейсов в УЗ отдельно отметили поезд № 5/6 сообщением Мариуполь — Рахов, который стал самым длинным поездом страны и будет преодолевать на своем пути 1806 километров. При этом поезд даст возможность жителям Мариуполя добраться до Львова за 21 час вместо 29, как было в альтернативном маршруте.

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