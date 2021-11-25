Кулеба заявил, что для сохранения санкций ЕС против окружения Януковича нужны решения судов

Ключевым фактором для сохранения санкций Евросоюза против окружения экс-президента Виктора Януковича являются решения украинских судов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Мы будем работать с правоохранителями, чтобы сохранять санкции для этих лиц, но еще раз подчеркну, что ключевое — это судебные решения. Если не будет судебных решений, то в конце концов санкции будут сниматься», — сказал министр на онлайн-брифинге.



Кулеба рассказал, что в начале этой недели состоялось совещание под председательством генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.



«Мы собрались: все правоохранители плюс МИД и вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции, прошлись по всех делах, по всех списках, увидели, где есть больше перспектив, где меньше, и сейчас колесики государственного механизма в этом вопросе будут крутиться быстрее. Но время идет и, действительно, относительно тех фигурантов санкционного списка, относительно которых нет судебных решений, они постепенно из него выпадают», — отметил он.



Глава МИД подчеркнул, что это, прежде всего, задача для украинских правоохранительных органов и судов.



«Каждое дело очень большое, насколько я понимаю, и его рассмотрение занимает время в условиях функционирования нашей судебной системы, которая нуждается в реформировании. Это не однодневное дело, но движение вперед на этом направлении происходит», — резюмировал он.

Накануне послы Евросоюза согласились исключить из санкционного списка ЕС министра доходов и сборов Украины времен Януковича Александра Клименко.