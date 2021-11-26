На госгранице мужчина пытался дать пограничникам взятку, его задержали

В Луганской области задержали мужчину, который пытался подкупить сотрудника Государственной пограничной службы.



Задержанным оказался мошенник, который организовал схему получения денег от людей, пересекающих государственную границу через пункт пропуска «Меловое». При этом в пресс-службе МВД Украины не уточняют, за что именно мужчина собирал деньги с пассажиров.



«Задержанный организовал схему получения денег от лиц, пересекающих государственную границу. В свою схему заработка мошенник пытался втянуть пограничника Луганского отряда, о чем военнослужащий доложил в установленном порядке», – говорится в сообщении.



Взяточника задержали с поличным после передачи пограничнику 6,5 тысяч гривен. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет.