Силовики отработали сценарий прорыва мигрантов из Беларуси в Украину

В Житомирской области вблизи государственной границы с Беларусью прошли межведомственные специальные учения по противодействию нелегальной миграции. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Силовики отработали алгоритмы совместных действий по возможным попыткам «прорыва» нелегалов в Украину.



«Для выявления и фиксации соответствующих правонарушений участники учебной операции задействовали новейшие технические средства, в том числе беспилотные летательные аппараты. Мероприятия проводились в условиях, максимально приближенных к реальным», — говорится в сообщении.



В специальных учениях приняли участие подразделения СБУ, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.