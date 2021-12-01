В ООН рассказали о росте числа жертв на Донбассе

Эскалация боевых действий на Донбассе привела к значительному увеличению количества жертв среди мирных жителей и повреждению гражданских объектов. Об этом говорится в опубликованном сегодня обзоре мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине за период с 1 августа по 31 октября.



За этот период миссия зафиксировала 32 жертвы среди гражданского населения, связанные с конфликтом: четыре человека погибли (трое мужчин и одна женщина) и 28 получили ранения (19 мужчин, шесть женщин, двое мальчиков и одна девочка), что на 39% больше, чем за предыдущие три месяца.



Семьдесят восемь процентов гражданских лиц пострадали в результате активных боевых действий, в частности, один человек погиб и 20 получили ранения на территории, контролируемой группировками «ДНР» и «ЛНР», и одно гражданское лицо погибло и трое получили ранения на территории Донецкой и Луганской областей, контролируемой правительством.



Инциденты, связанные с минами и обращением с взрывоопасными предметами, привели к гибели одного мирного жителя и ранению двоих мужчин и одного мальчика на подконтрольной «Л-ДНР» территории, и одного мужчины на территории Донецкой области, контролируемой Украиной.



Кроме того, по данным миссии, один мужчина погиб в ДТП с участием военных, и одна женщина была ранена огнем из стрелкового оружия во время «инцидента с чрезмерным применением силы», оба случая произошли на территории Донецкой области, контролируемой правительством Украины.



Также миссия зафиксировала 37 случаев повреждениям гражданских объектов (за исключением жилья гражданского населения), таких как школы, объекты водо- или электроснабжения. Шесть из них произошли на территории, контролируемой правительством, и 31 на территории, контролируемой «ДНР» и «ЛНР». Это превышает общее количество таких инцидентов, задокументированных за предыдущие шесть месяцев — тогда их было 27.