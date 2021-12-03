Генсек ОБСЕ: Количество пересечений КПВВ за год уменьшилось на 95%

За прошлый год количество пересечений линии соприкосновения на Донбассе уменьшилось на 95%, и это сильно повлияло на жизни людей. Об этом сообщила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид в рамках Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме, передает «Дом».



Она привела данные за период с ноября 2020 по сентябрь 2021 года.



«Мы говорим о людях, которые живут по обе стороны этой линии. И по обе ее стороны нам четко заявили, что все пункты пропуска должны быть открыты и полностью функциональны. В противном случае это значит, что люди лишены пенсий, у них нет доступа к работе, нет доступа к образованию — а это тоже очень важно. С другой стороны, следствием такого длительного разделения людей также может стать трудность в восстановлении коммуникации, что также негативно повлияет на интеграцию в долгосрочной перспективе», — сказала Шмид.



Она отметила, что поднимала этот вопрос в разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.



Генсек ОБСЕ подчеркнула, что помимо гражданских лиц, ограничивается также свобода передвижения и отсутствуют гарантии безопасности для представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и их техники.



«В своем предыдущем докладе я говорила о том, что представители Миссии попадают под обстрелы. Это недопустимо. Это наносит вред эффективности Миссии, которая довольно объективна, и включает более 700 наблюдателей из 40 стран. И вот эта объективность напрямую зависит от надежных и безопасных условий. Это, несомненно, один из крайне важных вопросов», — добавила Хельга Мария Шмид.