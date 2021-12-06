Янукович обратился с иском к Верховной Раде. Но не в тот суд

Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился в Окружной административный суд Киева с иском к Верховной Раде. Об этом сообщила представительница парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря.



Она подчеркнула, что согласно ст. 22 Кодекса административного судопроизводства Украины дела об обжаловании актов, действий или бездействия Верховной Рады подсудны Верховному суду как суду первой инстанции, а не ОАСК.



«В этом иске заявлены исковые требования "о признании отсутствия компетенции и установлении факта самоустранения", что может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований», – отметила Совгиря.



В конце ноября стало известно, что Янукович подал в киевский суд иск – о пытается оспорить свое устранение с должности главы государства.