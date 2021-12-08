Умер футбольный тренер и уроженец Алчевска Игорь Гамула

Игорь Гамула

В возрасте 61 года умер украинский футбольный тренер Игорь Гамула. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Ростов».



Гамула родом из Алчевска, играл за футбольный клуб «Заря» из Ворошиловграда (Луганска).



В качестве главного тренера возглавлял херсонский «Кристалл», ужгородское «Закарпатье». Также Гамула поработал в странах ближнего зарубежья. В Латвии он тренировал «Даугаву» и «Динабург», а в России новороссийский «Черноморец» и «Ростов».



Последним местом работы Гамулы был любительский клуб «Гераклион», играющий в чемпионате Москвы.



Спортивный директор «Гераклиона» Станислав Станиславский сообщил, что причиной смерти тренера могли стать проблемы с сердцем.