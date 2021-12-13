Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнер»

Европейский союз ввел санкции против российской частной военной компании «Вагнер» и ряда связанных с ней лиц и организаций, которые представляли угрозу в Украине, Ливии и Сирии. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.



Под санкции, помимо самой компании, подпали, в частности, восемь человек. Среди них — основатель ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Под его командованием, отмечают в ЕС, осуществлялись действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.



Также указан командующий Александр Кузнецов, которого в ЕС считают ответственным за деятельность группы «Вагнера», «которая подрывает мир, стабильность и безопасность в Ливии».



Кроме того, в санкционный список попал один из основателей «Вагнера» Андрей Трошев, который, по заявлению ЕС, поддерживает власти Сирии. Наряду с ним санкции вели против Андрея Богатова, одного из основных участников ЧВК «Вагнер».



Под санкции подпали также Денис Харитонов, Сергей Щербаков, которых в ЕС указали сотрудниками ЧВК.



Кроме того, в санкционном списке фигурирует россиянин Валерий Захаров. В документе говорится, что он — советник президента ЦАР по вопросам безопасности, а также — «ключевая фигура в командной структуре ЧВК «Вагнер».



В ЕС считают, что этот человек «несет ответственность за серьезные нарушения прав человека, совершенные «Вагнером» в ЦАР.



В частности, речь идет об убийстве трех российских журналистов в 2018 году. Подчеркивается, что за их безопасность ответственность нес именно Захаров.