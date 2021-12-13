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Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнер»

13 декабря 2021, 17:08

Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнер»

Европейский союз ввел санкции против российской частной военной компании «Вагнер» и ряда связанных с ней лиц и организаций, которые представляли угрозу в Украине, Ливии и Сирии. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.

Под санкции, помимо самой компании, подпали, в частности, восемь человек. Среди них — основатель ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Под его командованием, отмечают в ЕС, осуществлялись действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Также указан командующий Александр Кузнецов, которого в ЕС считают ответственным за деятельность группы «Вагнера», «которая подрывает мир, стабильность и безопасность в Ливии».

Кроме того, в санкционный список попал один из основателей «Вагнера» Андрей Трошев, который, по заявлению ЕС, поддерживает власти Сирии. Наряду с ним санкции вели против Андрея Богатова, одного из основных участников ЧВК «Вагнер».

Под санкции подпали также Денис Харитонов, Сергей Щербаков, которых в ЕС указали сотрудниками ЧВК.

Кроме того, в санкционном списке фигурирует россиянин Валерий Захаров. В документе говорится, что он — советник президента ЦАР по вопросам безопасности, а также — «ключевая фигура в командной структуре ЧВК «Вагнер».

В ЕС считают, что этот человек «несет ответственность за серьезные нарушения прав человека, совершенные «Вагнером» в ЦАР.

В частности, речь идет об убийстве трех российских журналистов в 2018 году. Подчеркивается, что за их безопасность ответственность нес именно Захаров.

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Европейский Союз ЧВК Вагнера

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