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Украинский военный ранен на Донбассе в результате обстрела

15 декабря 2021, 09:11

Украинский военный ранен на Донбассе в результате обстрела

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, вследствие чего ранен украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Раненого военного доставили в больницу, состояние его здоровья — средней тяжести.

Вчера, по данным штаба, НВФ обстреляли позиции у: Новолуганского, Новотошковского, Авдеевки, Гранитного, Старогнатовки, Новомихайловки, Водяного.

В штабе отметили, что два обстрела произведены с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

По состоянию на 7 часов утра 15 декабря боевики вели обстрел в направлении Первомайского.

Украинские военные открывали огонь в ответ, подчеркнули в штабе.

В свою очередь группировка «ДНР» за минувшие сутки зафиксировала один обстрел — в районе села Байрак.

Группировка «ЛНР» обстрелов не фиксировала.

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