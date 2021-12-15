Украинский военный ранен на Донбассе в результате обстрела

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, вследствие чего ранен украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Раненого военного доставили в больницу, состояние его здоровья — средней тяжести.



Вчера, по данным штаба, НВФ обстреляли позиции у: Новолуганского, Новотошковского, Авдеевки, Гранитного, Старогнатовки, Новомихайловки, Водяного.



В штабе отметили, что два обстрела произведены с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.



По состоянию на 7 часов утра 15 декабря боевики вели обстрел в направлении Первомайского.



Украинские военные открывали огонь в ответ, подчеркнули в штабе.



В свою очередь группировка «ДНР» за минувшие сутки зафиксировала один обстрел — в районе села Байрак.



Группировка «ЛНР» обстрелов не фиксировала.