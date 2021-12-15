Вступил в силу закон, разрешающий украинским пограничникам применять оружие

Сегодня, 15 декабря, вступил в силу закон Украины, разрешающий пограничниками применять оружие, а также других мер воздействия и специальных средств.



Как сообщает пресслужба Госпогранслужбы, документом внесены «основательные изменения в отношении некоторых правовых основ реализации пограничниками их функций по охране и обороне государственной границы, обеспечению в пределах компетенции безопасности и правопорядка в приграничных и районах на границе с временно оккупированными территориями».



Нововведения регламентируют применение пограничниками физического воздействия, а также использование и применение специальных средств: от наручников до служебных собак, от средств ограничения подвижности к средствам микроволнового, акустического воздействия, радиоэлектронного противодействия.



Закон «О Государственной пограничной службе Украины» также дополнен новыми статьями, регламентирующими применение сотрудниками ГПСУ оружия, боевой техники, вооружения, установленного на кораблях, катерах и воздушных судах пограничной службы. В том числе законодательно регламентировано применение оружия и при отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины и в особый период.



Законом определены случаи, когда пограничники могут применять огнестрельное оружие, вооружение и боевую технику в направлении территории соседнего государства:

отражение вооруженного нападения,

отпор и сдерживание вооруженной агрессии,

вторжение на территорию Украины вооруженного (военного) лица и/или группы лиц, вооруженных сил других государств,

прекращение вооруженных провокаций,

ведение огня с территории соседнего государства,

отражение нападения или прекращение вооруженного сопротивления лица и/или группы лиц, незаконно пересекающих или пытающихся незаконно пересечь государственную границу Украины.

Пограничникам также разрешили использовать оружие и специальные средства для принудительного прекращения полетов беспилотников. Им разрешено приземлять, в том числе сбивать дроны, летающие с нарушением установленных правил. Также можно перехватывать управление беспилотниками.



Кроме того, закон дополнили статьей «Основания и порядок осуществления поверхностной проверки». Речь идет о проверке людей, вещей, товаров, грузов и транспортных средств в приграничных контролируемых районах, пунктах пропуска, КПВВ.



Во время поверхностной проверки пограничники вправе потребовать открытие сумки, портфеля, рюкзака, мешка, капота, крышки багажника, двери салона транспортного средства. А также – показать содержимое карманов одежды.



Ранее пограничники использовали силы и средства на основе подзаконных актов, приказов МВД. С сегодняшнего дня их деятельность будет закреплена законодательно.