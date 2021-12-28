США и Россия обозначили даты переговоров по вопросам безопасности

Переговоры на тему гарантий безопасности между Соединенными Штатами и Россией запланированы на 10 января. Об этом «Голосу Америки» сообщил чиновник Совета по национальной безопасности США.



«Соединенные Штаты ожидают участия с Россией в платформе Стратегического диалога по безопасности 10 января. Вдобавок, насколько мы понимаем, Россия и НАТО намерены провести встречу Совета Россия-НАТО 12 января, а заседание Постоянного совета ОБСЕ запланировано на 13 число», — сообщил он.



В администрации добавили, что подход президента Байдена по отношению к Украине заключается в объединении союза вокруг двух путей: сдерживания и дипломатии. «Как Альянс, мы объединены по поводу последствий, с которыми столкнется Россия, если она начнет наступление на Украину. Но мы также единственные в нашей готовности участвовать в принципиальной дипломатии с Россией», — подчеркнули в Совете по безопасности.



«Когда мы сядем к переговорам, Россия может выложить на стол свои беспокойства, и мы также выложим на стол свои беспокойства по поводу деятельности России. Мы будем придерживаться принципа "ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, включая Украину". Будут сферы, где мы сможем добиться прогресса, и сферы, в которых у нас будут разногласия. Вот в чем состоит дипломатия», — сообщили в Совете.



Окончательные договоренности по всем аспектам возможных переговоров с США и НАТО о гарантиях безопасности пока не достигнуты, сказал «РИА Новости» замглавы МИД России Сергей Рябков. Он подтвердил, что для проведения встреч рассматриваются только 10 и 12 января 2022 года, но финальных договоренностей еще нет. «У нас нет окончательной, полной договоренности по всем аспектам, но альтернативные даты тоже не рассматриваются», — заявил Рябков.



Ожидается, что в ходе переговоров представители США и России обсудят ситуацию с безопасностью вокруг Украины и деятельность НАТО в Европе.