ЕС хочет вовлечься в переговоры США и РФ по безопасности

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель настаивает, что ЕС должен играть активную роль в будущих переговорах между США и Россией по безопасности вокруг Украины. Об этом сообщает «Европейская правда».



«Если Москва, как было объявлено, хочет поговорить об архитектуре безопасности в Европе и гарантиях безопасности с января, то это касается не только Америки и России. ЕС должен быть вовлечен в эти переговоры», — сказал Жозеп Боррель в телефонном интервью немецкому изданию Die Welt.



Он отметил, что переговоры по ситуации имеют смысл только при активном участии ЕС, поскольку переговоры затрагивают будущее всего европейского континента.



«Европейская безопасность — это наша безопасность. Это о нас. Это не просто дело двух государств, то есть Америки и России или НАТО и России, даже если Москва так представляет», — сказал он.



Он также раскритиковал недвусмысленные требования России.



«Это впервые, когда россияне изложили свою повестку дня в письменной форме, в форме реального договора. Раньше такого не было. Так поступают только победители: так сказать, это мои условия», — отметил он, добавив, что требования «совершенно неприемлемы» .



Боррель сказал, что переговоры должны быть сосредоточены на нарушениях со стороны России после принятия Хельсинкских соглашений 1975 года.



«Территориальная целостность страны и право суверенного государства решать собственное сотрудничество с другими странами или альянсами — эти принципы не подлежат обсуждению», — сказал Боррель.



Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не видит готовности Брюсселя взаимодействовать с Москвой «на условиях равноправия» в переговорах о безопасности.



Европейский Союз настаивает, что его интересы должны быть представлены на возможных переговорах с Россией по вопросам безопасности в Европе.



Новые переговоры между США и Россией, на которых будут обсуждать Украину, планируются 10 января.