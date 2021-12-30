Янукович подал иск против Верховной Рады из-за его самоустранения с поста президента

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску сбежавшего президента Виктора Януковича к Верховной Раде. Иск касается спора по поводу признания факта его самоустранения от должности президента. Об этом сообщила представительница Верховной Рады в Конституционном суде, нардеп от «Слуги народа» Ольга Совгиря.



«Истец просит установить отсутствие у Верховной Рады компетенции (полномочий) на принятие актов о самоустранении Президента Украины», — отметила она.



Суд назначил рассмотрение дела с вызовом сторон на 16 февраля 2022 года.



В определении суда указано, что адресом для переписки с истцом является город Ростов-на-Дону (РФ).