Украина выплатила почти 56 миллионов гривен экс-пленным и семьям заложников

За 2021 год более 400 украинцев, освобожденных из тюрем незаконных вооруженных формирований и России, получили денежную компенсацию от государства. В целом министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий выплатило 55,8 миллионов гривен финансовой помощи людям, лишенным свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины.



«В частности, 418 граждан, которые были лишены свободы в результате преступных действий агрессора, получили одноразовую денежную поддержку в размере 100 тысяч гривен – в общей сложности на эти нужды было перечислено 41,8 миллионов гривен», – сообщает пресс-служба министерства.



Кроме того, еще 14 миллионов гривен были выделены на правовую помощь семьям 140 украинцев, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и/или в России.

23 декабря Кабинет министров Украины упростил процедуру признания лиц лишенными свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины.