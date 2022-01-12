Во вторник при обстреле на Луганщине погиб военный

В Луганской области в результате обстрела погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. В районе Новотошковского во вторник, 11 января, было одно нарушение режима «тишины» – тогда был смертельно ранен военный.



Незаконные вооруженные формирования стреляли крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В штабе подчеркнули, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили боевиков прекратить обстрел.



По состоянию на 7 часов утра, 12 января, нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирования не зафиксировано.