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Зеленский отреагировал на петицию о воинском учете для женщин и дал поручение Резникову

17 января 2022, 22:43

Зеленский отреагировал на петицию о воинском учете для женщин и дал поручение Резникову

Президент Владимир Зеленский поддержал сокращение перечня профессий и специальностей среди женщин, которые подлежат воинскому учету. Об этом говорится в ответе президента на петицию с призывом отменить приказ Минобороны о расширении такого перечня, передает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что приказ Минобороны не был достаточно обоснован в части расширения перечня специальностей, представительниц которых планировалось обязать стать на воинский учет. Также в документе отсутствовала четкая процедура постановки женщин на учет, что в результате вызывало общественный резонанс.

В связи с этим, как сообщается, Зеленский попросил министра обороны Резникова «безотлагательно и комплексно проработать поднятый в петиции вопрос, уделив особое внимание решению таких вопросов» как сокращение перечня специальностей, которые подлежат воинскому учету для женщин; внедрение современных цифровых технологий в процедуры постановки на военный учет во избежание обязательного личного присутствия женщин при постановке на учет; урегулирование вопроса порядка прохождения медицинского осмотра при постановке на военный учет.

Президент также поставил задачу решить вопрос применения взвешенных и общественно приемлемых подходов к административной ответственности за несвоевременную постановку на военный учет женщин.

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