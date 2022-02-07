«ДНР» разрешила вакцинацию от коронавируса за пределами больниц

Группировка «ДНР» одобрила открытие пунктов вакцинации от COVID-19 вне учреждений здравоохранения. Соответствующие изменения в «закон» «О здравоохранении» внес «народный совет ДНР».



«Закон предусматривает закрепление нормы, которая позволит гражданам проходить медицинский осмотр в рамках процедур вакцинации [от COVID-19], получать от медицинских работников полную и объективную информацию о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них, возможных поствакцинальных осложнениях, а также проходить вакцинацию вне учреждений здравоохранения», — рассказал один из инициаторов, «депутат ДНР» Виктор Ищенко.



Он добавил, что «закон» предусматривает увеличению числа пунктов вакцинации и предоставляет возможность сделать прививку вне учреждений здравоохранения.