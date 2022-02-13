Украина оставляет небо открытым для авиаперевозок

Украина не планирует приостанавливать воздушное движение и работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков. В министерстве инфраструктуры Украины подчеркивают, что информация о закрытии воздушного пространства страны не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, и соответствующее решение не принималось.



«Сегодня в Мининфраструктуры состоялось рабочее совещание с участием руководства Офиса президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП "Украэрорух", ГП МА "Борисполь" и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок. По результатам совещания было наработано решение для предотвращения дальнейшего обострения ситуации», — подчеркнули в министерстве.



По данным ведомства, большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений.



«У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны, государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка», — подчеркнули в Мининфраструктуры.



Также в министерстве сообщили, что Украина проводит консультации с международными партнерами и готовит соответствующие решения правительства.



Позже заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил, что небо над Украиной остается открытым, и власть не предпринимала никаких решений по закрытию воздушного пространства.



Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) также не давало рекомендаций ограничить полеты в воздушном пространстве Украины, сообщил он в Facebook.



«Большинство авиакомпаний продолжают деятельность без ограничений. Что же происходит? Некоторые авиакомпании испытывают сложности из-за рынков страхования. Чтобы пассажиры не испытали связанных с этим неудобств, сегодня вместе с министром инфраструктуры провели встречу с руководством Госавиаслужбы, Украинодвижения, аэропорта Борисполь и украинских авиакомпаний», — написал замглавы ОП.



По словам Тимошенко, Украина готова поддержать авиаперевозчиков и в ближайшее время будут инициированы необходимые правительственные решения.



Ранее народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники рассказал, что воздушное движение в Украине может быть приостановлено в понедельник днем из-за решения одной из страховых компаний о прекращении страховки гражданских самолетов. В частности, он анонсировал запрет на влет в Украину самолетов авиакомпании Air France уже с воскресенья, 13 февраля и cообщил, что запрет может продлиться 1-2 недели.



Также ранее нидерландская авиакомпания KLM решила приостановить полеты в Украину, запланированный на вечер субботы авиарейс в Киев был отменен. Такое решение было принято в качестве меры предосторожности из-за напряженной ситуации вокруг Украины. В конце января KLM запретила экипажам своих самолетов оставаться на ночевку в Киеве.



13 февраля самолет авиакомпании SkyUp, следовавший из Мадейры (Португалия) в Киев, сел в Молдове из-за запрета лизингодателя, резидента Ирландии, на влет борта в Украину. Запрет был введен, несмотря на усилия авиакомпании.