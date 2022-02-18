«ЛНР» сообщила о почти 400 новых случаях COVID-19

За минувшие сутки, 17 февраля, в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 398 новых случаев заражения коронавирусом.



Выздоровели 364 пациента, от осложнений умерли четверо ранее заболевших.



Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ЛНР».



В отдельных районах Луганской области с начала пандемии зарегистрирован 27 247 случаев COVID-19. За этот период были выписаны из медучреждений 20 564 человека, а 3 247 человек умерли от осложнений.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.