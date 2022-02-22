Зеленский рассмотрит предложение МИД о прекращении дипотношений с Россией

Президент Владимир Зеленский пообещал, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией.



«Ко мне пришел запрос от министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сейчас сразу после нашей пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос, и не только этот вопрос, а наши действенные шаги по эскалации со стороны РФ», — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.