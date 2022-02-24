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Аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья закрыли до утра

24 февраля 2022, 02:40

Аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья закрыли до утра

Аэропорты Харькова и Днепра закрыты для взлета и посадки до утра 24 февраля. Об этом сообщает портал Avianews со ссылкой на предписания для летных экипажей NOTAM.

Взлетно-посадочная полоса Харькова не принимает рейсы до 8:35. Отменены или перенесены прилеты рейсов Windrose 7W145 из Киева в Харьков и Azur Air Ukraine из Шарм-эль-Шейха. На вылет отменены обратные рейсы по этим направлениям.

В Днепре аэропорт закрыт с 00:00 до 07:00.

В предписаниях не указаны причины закрытия аэропортов.

Издание «Зеркало недели» сообщает, что также закрыт аэропорт в Запорожье — с 3:15 по 8:15. Якобы во всех трех гаванях полосы блокируют тягачами, чтобы предотвратить возможную посадку «вражеских самолетов с десантом».

Также к закрытию готовят аэропорт в Херсоне.

В свою очередь Россия закрыла несколько участков воздушного пространства для гражданских самолетов вдоль границы с Украиной до 18 мая, говорится в предписании NOTAM.


Ночью 24 февраля вблизи Донбасса совершает полеты американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk ВВС США, свидетельствуют данные сервиса FlightRadar.

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