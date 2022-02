Аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья закрыли до утра

Аэропорты Харькова и Днепра закрыты для взлета и посадки до утра 24 февраля. Об этом сообщает портал Avianews со ссылкой на предписания для летных экипажей NOTAM.



Взлетно-посадочная полоса Харькова не принимает рейсы до 8:35. Отменены или перенесены прилеты рейсов Windrose 7W145 из Киева в Харьков и Azur Air Ukraine из Шарм-эль-Шейха. На вылет отменены обратные рейсы по этим направлениям.



В Днепре аэропорт закрыт с 00:00 до 07:00.



В предписаниях не указаны причины закрытия аэропортов.



Издание «Зеркало недели» сообщает, что также закрыт аэропорт в Запорожье — с 3:15 по 8:15. Якобы во всех трех гаванях полосы блокируют тягачами, чтобы предотвратить возможную посадку «вражеских самолетов с десантом».



Также к закрытию готовят аэропорт в Херсоне.



В свою очередь Россия закрыла несколько участков воздушного пространства для гражданских самолетов вдоль границы с Украиной до 18 мая, говорится в предписании NOTAM.

Russia has Issued a Civil Aviation NOTAM closing almost all of Eastern Ukrainian Airspace near the border with Russia No Limit or ending time is currently provided. pic.twitter.com/mLSxUN5XJ6