НАТО не планирует направлять войска в Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил на специальном брифинге в Брюсселе в связи с нападением России на Украину, но так и не дал прямого ответа, предоставит ли Альянс военную помощь. Об этом пишет «Европейская правда».



«НАТО поддерживает Украину, находится в близкой координации с ЕС, а также партнерами по всему миру, чтобы ввести жесткие санкции против РФ. Союзники НАТО также долгое время оказывали практическую поддержку, чтобы усилить Вооруженные силы Украины», — сказал Столтенберг.



Генсека прямо спросили, планирует ли НАТО отправлять войска на территорию Украины, на что он ответил, «что НАТО будет защищать всех своих союзников в случае нападения, и потому было увеличено присутствие на восточных флангах тысячами военных, кораблей и самолетов».



Когда его во второй раз спросили о том же, он отметил, что НАТО пыталось помешать конфликту, предупреждая о планах Москвы и угрожая санкциями. «Россия закрыла дверь для дипломатического решения», — сказал он.



Позже Столтенберг добавил, что у НАТО нет войск на территории Украины и «не планируется направлять».