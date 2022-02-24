В Ахтырке идут бои, российские войска зашли в Сумы – глава ОГА

Российские войска взяли под контроль участок трассы М02 «Киев-Москва» в пределах Сумской области, идут бои в Ахтырке, российские техника и военные зашли в Сумы. Об этом сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

«Ситуация сегодня на территории Сумской области сложная. Сейчас идут бои в городе Ахтырка, в Конотопе был бой, возле Сум, город Глухов прошли „транзитом“... Российские войска контролируют трассу от границы с РФ — трассу Киев-Москва — до Черниговской области, до Батурина точно», — сказал Живицкий в видеообращении.



Также, по его словам, сложная ситуация в городе Белополье, Бурынь и по другим населенным пунктам Сумской области.



«Вооруженные силы Украины дают отпор. Враг в случае получения серьезного ответа начинает отступать, есть погибшие и раненые со стороны страны-агрессора. По состоянию на сегодня техника и военные уже, по нашей информации, зашли в Сумы. Поэтому прошу всех принять меры по обеспечению собственной безопасности», — сообщил он.



По словам Живицкого, предпринимаются все меры для надлежащего жизнеобеспечения области. «К сожалению, есть повреждения на территории области — газопроводы, которые горят, и сейчас нет возможности у газовой службы выехать туда, так как мы боимся за здоровье людей», — добавил он.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины. Российские войска наносят удары по всей территории страны, под удары попали аэропорты, аэродромы, военные базы, военные склады, телебашни.