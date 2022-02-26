Оборона Украины: ВСУ уничтожили российский самолет с десантниками, бои продолжаются

Генштаб ВСУ сообщил оперативную информацию о ситуации в Украине в связи с российским вторжением на 6:00 26 февраля.



Там указали, что российские войска начали передислокацию резервных подразделений в приграничные с Украиной районы и продолжает наносить авиационные удары по аэродромам, группировкам войск ВСУ на Востоке и в северной части Киевской области. Осуществлены одиночные авиационные удары в районах Сум, Полтавы и Мариуполя. С Черного моря россияне совершили пуск крылатых ракет морского базирования Калибр по территории Украины.



Управление действиями тактической авиации РФ происходит на территории Беларуси и оккупированного Крыма. В районе Мозыря находятся батальонные тактические группы 35 общевойсковой армии Восточного военнго округа РФ, которые могут быть применены для нанесения ударов по объектам на территории Украины.



Установлено временное место нахождения десятков единиц танков в районе Шумского и ракетных систем залпового огня БМ-21 «Град» в районе Косивщины.



Россияне неоднократно применяли оперативно-тактическую авиацию в районах Южного и Одессы, по аэродрому Озерного, по объектам гражданской инфраструктуры в Киевской области.



На Слобожанском направлении оперативная группировка войск ВС Украины остановила наступление противника и продолжает ведение оборонных боев в Харьковской области. Ведутся городские бои в Ахтырке.

На приморском направлении в районе Коблево в результате огня механизированных подразделений 28 омбр уничтожены катера и до 20 человек личного состава российской ДРГ.



Группой инженерных заграждений Военно-морских мил ВС Украины осуществлено минирование десантно-доступных участков.



Группировка Воздушных сил ВСУ осуществляет отражение воздушных ударов противника, уничтожен военно-транспортный самолет ИЛ-76МД с десантом российских оккупационных войск. Продолжает ведение систематических боевых действий. Нанесение огневого поражения по скоплению живой силы и военной техники ВС РФ в Киевской, Черниговской и Херсонской областях.



Группировка объединенных сил Украины ведет оборонительную операцию и удерживает занятые позиции вдоль всей линии разграничения.



Ориентировочные потери противника составляют: самолеты – 14 ед., вертолеты – 8 ед., танки – 102 ед., ББМ – 536 ед., пушек – 15 ед., ЗРК БУК-1 ед.